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Юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек

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Десятый, юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек. Он проходил в Москве с 15 декабря по 8 января.

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

На большинстве площадок фестиваля была организована акция «Москва помогает» по сбору подарков для участников СВО и жителей новых регионов России.

Культурная программа предусматривала около 7000 творческих и кулинарных мастер-классов, более 2,4 тыс. музыкальных и театральных представлений.

Основной темой фестиваля стало московское чаепитие.

Ранее телеканал «360» сообщал, что парк «Зарядье» в Москве посетили 12 млн человек в 2023 году.

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