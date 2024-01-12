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Картину «Небо» Игоря Копылова покажут на выставке-форуме «Россия»

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Российский военно-биографический фильм «Небо» режиссёра Игоря Копылова о подвиге лётчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина покажут на международной выставке-форуме «Россия» 13 января.
Картину «Небо» Игоря Копылова покажут на выставке-форуме «Россия»
  • Кадр со съёмок фильма «Небо»
  • © Кинокомпания «Триикс медиа»

Об этом RT сообщила пресс-служба кинокомпании «Триикс медиа».

«В эту субботу при поддержке губернатора и правительства Липецкой области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится показ фильма «Небо» и творческая встреча с его режиссёром Игорем Копыловым. Мероприятие начнётся в 14:00 в Музее кино павильона 36. Вход для зрителей свободный», — пояснили в пресс-службе.

«Небо» — первая художественная лента о спецоперации Вооружённых сил РФ в Сирии. Фильм основан на реальной истории подвига российских лётчиков. В 2015 году самолёт Су-24 был сбит турецким истребителем, Пешков и Мурахтин смогли катапультироваться, однако террористы расстреляли Пешкова в воздухе. Позднее ему посмертно присвоили звание Героя России, а Константина Мурахтина наградили орденом Мужества.

Съёмки картины проходили при содействии Минобороны РФ в Крыму, Сирии, Москве, на аэродроме в Липецке и в других местах, связанных с жизнью Пешкова. Роли исполнили Игорь Петренко, Сергей Губанов, Иван Батарев, Мария Миронова, Илья Носков и прочие артисты.

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