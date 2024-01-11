Музей-заповедник истории Дальнего Востока проведёт более 50 выставок в 2024 году
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу музея.
«Одним из самых ярких выставочных проектов, созданных совместно с ведущими культурными институциями России, станет, мы уверены, выставка, воплощённая в жизнь вместе с Пушкинским музеем, — «Древний Египет. Искусство бессмертия», — рассказали в пресс-службе.
Выставка откроется в конце февраля.
Также в афише обозначены экспозиция «Сны Сибири» о древних цивилизациях, проживавших на территории региона в III—II тысячелетиях до нашей эры, и выставка уникальных экспонатов из Оружейной палаты Московского Кремля, которая состоится осенью.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.