Музей-заповедник истории Дальнего Востока проведёт более 50 выставок в 2024 году

В Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали о программе выставок в 2024 году.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу музея.

«Одним из самых ярких выставочных проектов, созданных совместно с ведущими культурными институциями России, станет, мы уверены, выставка, воплощённая в жизнь вместе с Пушкинским музеем, — «Древний Египет. Искусство бессмертия», — рассказали в пресс-службе.

Выставка откроется в конце февраля.

Также в афише обозначены экспозиция «Сны Сибири» о древних цивилизациях, проживавших на территории региона в III—II тысячелетиях до нашей эры, и выставка уникальных экспонатов из Оружейной палаты Московского Кремля, которая состоится осенью.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.