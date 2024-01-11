Диетолог Журавлёва рассказала о пользе яблок для очищения организма
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«Яблоки — вообще волшебные фрукты. Их сок растворяет продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, полезной является и свёкла, особенно для печени.
Универсальным продуктом для очищения Журавлёва считает сельдерей.
«Чеснок тоже прекрасный помощник в этом плане. Он прочищает дыхательную систему и кровь», — отметила эксперт.
Как добавила Журавлёва, главную роль в очищении играет вода.
«Человек зависит от воды. Если организм обезвожен, то все его функции в опасности», — пояснила она.
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