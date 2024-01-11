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Диетолог Журавлёва рассказала о пользе яблок для очищения организма

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Диетолог Полина Журавлёва рассказала о продуктах, способствующих очищению организма.
Диетолог Журавлёва рассказала о пользе яблок для очищения организма
  • Gettyimages.ru

«Яблоки — вообще волшебные фрукты. Их сок растворяет продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, полезной является и свёкла, особенно для печени.

Универсальным продуктом для очищения Журавлёва считает сельдерей.

«Чеснок тоже прекрасный помощник в этом плане. Он прочищает дыхательную систему и кровь», — отметила эксперт.

Как добавила Журавлёва, главную роль в очищении играет вода.

«Человек зависит от воды. Если организм обезвожен, то все его функции в опасности», — пояснила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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