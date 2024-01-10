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Синоптик Варакин спрогнозировал аномальные холода в России

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Анастасия Белоусова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода в России.

Он отметил, что европейскую территорию в четверг, 11 января, накроет снегопад, который пройдёт от Санкт-Петербурга до Москвы и Рязани, а также затронет Костромскую, Ярославскую, Тверскую и Владимирскую области.

«По температурам у нас завтра потепление. По Подмосковью до -2 °С, в Москве до 0 °С. Но к старому Новому году у нас опять резкое аномальное похолодание. То есть температура опять опустится до -15...-22 °С. Местами — до -22...-23 °С», — добавил Варакин.

Синоптик добавил, что аномальное похолодание сейчас зафиксировано на юге России: Крым, Черноморское побережье, Донецкая и Луганская народные республики.

«Также аномально холодно у нас в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области. Аномалии в Приморском федеральном округе, включая Татарстан, Мордовию, — там на 8 °С ниже климатической нормы», — добавил собеседник RT. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о резких перепадах температуры и давления в Москве в ближайшую неделю.

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