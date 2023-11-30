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Синоптики рассказали о погоде на выходных в Екатеринбурге, Казани и Перми

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По прогнозу синоптиков, самая холодная погода в выходные 2—3 декабря в городах-миллионниках будет в Екатеринбурге, Казани и Перми. Там ожидается до -5...-8 °С.
Синоптики рассказали о погоде на выходных в Екатеринбурге, Казани и Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

Самая тёплая погода среди российских городов-миллионников в выходные прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Сочи. Здесь температура воздуха составит +12…+18 °С. 

В Москве в субботу, 2 декабря, -6 °С, выпадет небольшой снег. В воскресенье, 3 декабря, днём –7 °С, вечером –6 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с мощным циклоном, который обрушился на ряд российских регионов. По его словам, такое явление бывает раз в 30 лет.

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