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Синоптик Варакин рассказал о последствиях пришедшего в Россию южного циклона

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с мощным циклоном, который обрушился на ряд российских регионов. По его словам, такое явление бывает раз в 30 лет.
Синоптик Варакин рассказал о последствиях пришедшего в Россию южного циклона
  • РИА Новости

«Это всё южный циклон. Такие циклоны — они раз в 30 лет… Вот этот циклон был очень глубокий, так сказать, низкое давление, соответственно, большие градиенты давления и сильный ветер», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

В настоящее время циклон из Центрального федерального округа постепенно смещается в Северо-Западный. По словам специалиста, по пути его следования ожидаются сильные осадки (местами до 30% месячной нормы), гололедица, налипание снега и всё это при температуре около 0 °С.

В среду в Москве вновь прогнозируется сильный снегопад и гололедица, предупредил Варакин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в Москве на этой неделе будут наблюдаться перепады температуры из-за очередного южного циклона.

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