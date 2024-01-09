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Синоптик Шувалов спрогнозировал резкие перепады температуры в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о резких перепадах температуры и давления в Москве в ближайшую неделю.
Синоптик Шувалов спрогнозировал резкие перепады температуры в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Погода на этой неделе в Москве и Подмосковье будет кардинально отличаться от той, что была всю первую неделю нового года», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».

Как отметил синоптик, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха поднимется до 0 °С, но потом к вечеру опустится до -13...-15 °С.

Такая же погодная ситуация прогнозируется и на четверг.

С пятницы, 12 января, в Москве установится холодная погода — температура воздуха в ночные часы составит от -14...-19 °С, в ночь на воскресенье — до -23 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.

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