Синоптик Шувалов спрогнозировал резкие перепады температуры в Москве
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«Погода на этой неделе в Москве и Подмосковье будет кардинально отличаться от той, что была всю первую неделю нового года», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».
Как отметил синоптик, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха поднимется до 0 °С, но потом к вечеру опустится до -13...-15 °С.
Такая же погодная ситуация прогнозируется и на четверг.
С пятницы, 12 января, в Москве установится холодная погода — температура воздуха в ночные часы составит от -14...-19 °С, в ночь на воскресенье — до -23 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.