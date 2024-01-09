Синоптик Леус: после краткосрочного потепления в Москве вновь похолодает
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В этот день температура в городе может быть около 0 °С, не исключены осадки в виде мокрого снега, поделился специалист в интервью телеканалу «Звезда».
Однако потепление будет недолгим, отметил Леус.
Уже в первый выходной день, 13 января, днём прогнозируется около -13 °С, в ночные часы — до -17 °С.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине текущей недели.