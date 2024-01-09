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Синоптик Леус: после краткосрочного потепления в Москве вновь похолодает

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.
Синоптик Леус: после краткосрочного потепления в Москве вновь похолодает
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В этот день температура в городе может быть около 0 °С, не исключены осадки в виде мокрого снега, поделился специалист в интервью телеканалу «Звезда».

Однако потепление будет недолгим, отметил Леус.

Уже в первый выходной день, 13 января, днём прогнозируется около -13 °С, в ночные часы — до -17 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине текущей недели.

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