Синоптик Ильин: в ближайшие дни в Москве выпадет от 4 до 8 см снега

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине текущей недели.

По словам специалиста, в ближайшие дни погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов, которые принесут кратковременное потепление.

«Температура в Москве и области в среду и четверг будет расти. В среду в Москве -6...-8 °С, в Московской области -4...-9 °С. В четверг ещё потеплеет. В Москве около -2 °С, а в области 0...-5 °С. В отдельных районах на севере Московской области температура всё-таки будет удерживаться на уровне -6...-8 °С. Основной тёплый поток пройдёт по южным районам Московской области», — рассказал Ильин.

Он предупредил о небольших снегопадах с гололедицей.

«В ночные часы со вторника на среду выпадет до 2—4 см свежего снега. Четверг тоже с небольшими снегопадами. Они будут более продолжительными, но слабыми по интенсивности. Однако за сутки до пятницы где-то ещё 2—4 см можно прибавлять», — добавил синоптик.

Он также добавил, что с пятницы в столицу придёт холодный фронт и произойдёт резкое похолодание.

«С четверга на пятницу в ночные часы -13...-18 °С, а днём -12...-17 °С. В субботу морозное состояние атмосферы должно ещё окрепнуть до -17...-18 °С ночью и до -20 °С днём. В воскресенье начнёт заходить очередная волна более тёплого воздуха, отчего морозы начнут смещаться. До -8...-13 °С днём в воскресенье», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник в Москве был финал «морозной серии» — последний день аномально холодной погоды.