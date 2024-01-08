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Синоптик Леус: 8 января в Москве финал «морозной серии»

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на рабочей неделе.
Синоптик Леус: 8 января в Москве финал «морозной серии»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Специалист рассказал, что в понедельник, 8 января, в Москве финал «морозной серии» — последний день аномально холодной погоды.

«Уже к вечеру температура повысится до -14...-16 °С. Впрочем, это пока ещё заметно ниже нормы», — отметил Леус.

По его словам, во вторник, 9 января, на погоду в столице будет оказывать влияние активный «ныряющий циклон».

«Так метеорологи называют атмосферные вихри, которые очень быстро смещаются из акватории Баренцева моря на юго-восток европейской территории России, то есть как бы «сваливаются» с севера на юг. Один из таких циклонов завтра заденет своим краем столичный регион. Погода будет преимущественно облачная, пройдёт небольшой снег, и днём температура повысится до -8...-10 °С. В среду столица попадёт под влияние следующего такого циклона, которых на этой неделе всего будет три. Заключительный будет в четверг. В среду облачно, временами снег. Дневная температура в пределах -6...-8 °С. В четверг ещё теплее, -2...-4 °С, и также временами снег», — добавил синоптик.

Собеседник RT обратил внимание на то, что в четверг, 11 января, циклон пройдёт по территории Москвы и уйдёт на юго-восток, а в пятницу, 12 января, ему на смену придёт гребень холодного антициклона.

«Снег в пятницу будет небольшим и пройдёт лишь местами, а температура понизится до -12...-14 °С», — заключил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной.

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