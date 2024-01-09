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В Казани отремонтируют «Дом печати» первой половины ХХ века

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Памятник архитектуры первой половины ХХ века «Дом печати» в Казани отремонтируют к саммиту БРИКС.
В Казани отремонтируют «Дом печати» первой половины ХХ века
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на госкомитет республики по охране объектов культурного наследия.

Отмечается, что после ремонтных работ в здании 1933 — 1935 годов постройки, где в настоящее время располагается отель «Ногай», появятся номера повышенного класса, президентский номер, несколько двухкомнатных люксов, дополнительный конференц-зал.

Согласно проекту, рейтинг гостиницы повысится до «четырёх звёзд» по существующей пятизвёздочной классификации.

В ходе реконструкции планируется демонтаж перегородок, покрытие полов, переоборудование инженерных систем, возведение перегородок, воссоздание дверных проёмов, отделочные работы.

Как заявил директор ООО «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков, в гостинице планируется разместить одну из делегаций предстоящего саммита стран БРИКС.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о завершении капитального ремонта Нового Молодёжного театра.

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