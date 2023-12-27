Капремонт Нового Молодёжного театра завершили в Нижнем Тагиле
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Об этом сообщает URA.RU.
Как отметил Пинаев, работы проводились в рамках национального проекта «Культура».
О также сказал, что в 2024 году театр будет оснащён современным сценическим оборудованием.
«Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Большой театр в Куйбышеве: 1941—1943. Афиши спектаклей и концертов».