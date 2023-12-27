RT в Telegram
Подпишись

Капремонт Нового Молодёжного театра завершили в Нижнем Тагиле

Короткая ссылка
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о завершении капитального ремонта Нового Молодёжного театра.
Капремонт Нового Молодёжного театра завершили в Нижнем Тагиле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил Пинаев, работы проводились в рамках национального проекта «Культура».

О также сказал, что в 2024 году театр будет оснащён современным сценическим оборудованием.

«Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Большой театр в Куйбышеве: 1941—1943. Афиши спектаклей и концертов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить