Капремонт Нового Молодёжного театра завершили в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о завершении капитального ремонта Нового Молодёжного театра.

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил Пинаев, работы проводились в рамках национального проекта «Культура».

О также сказал, что в 2024 году театр будет оснащён современным сценическим оборудованием.

«Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Большой театр в Куйбышеве: 1941—1943. Афиши спектаклей и концертов».