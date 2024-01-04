RT в Telegram
Подпишись

NYT: американский подросток первым в истории прошёл игру «Тетрис»

Короткая ссылка
Американский подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошёл оригинальную версию игры «Тетрис».

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Уиллис дошёл до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счёте 999999 из-за программных ограничений.

По данным газеты, до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту. 

Летом автор книги о тетрисе Дэниэл Экерман подал в суд на создателей фильма.

В апреле 2023 года в России в два раза выросли продажи тетриса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить