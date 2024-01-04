NYT: американский подросток первым в истории прошёл игру «Тетрис»
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что Уиллис дошёл до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счёте 999999 из-за программных ограничений.
По данным газеты, до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту.
Летом автор книги о тетрисе Дэниэл Экерман подал в суд на создателей фильма.
В апреле 2023 года в России в два раза выросли продажи тетриса.