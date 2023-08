«Восстановить справедливость»: автор книги о тетрисе подал в суд на создателей фильма

Журналист и писатель Дэниэл Экерман подал в суд на Apple TV+ и The Tetris Company за копирование его произведения «Эффект «Тетриса»: Игра, которая загипнотизировала мир» при создании фильма «Тетрис». Книга о советской головоломке и интригах вокруг её глобального лицензирования вышла в 2016-м. Как утверждает Экерман, в том же году он отправил издание в игровую компанию, но ему запретили брать произведение в основу собственного фильма. По словам писателя, представители Tetris Co. отговорили заинтересованных продюсеров от экранизации истории, а сами в 2017-м приступили к работе над адаптацией без его ведома.

Журналист и писатель Дэниэл Экерман подал иск в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка против Ноя Пинка, разработавшего сценарий «Тетриса» для стримингового сервиса Apple TV+, компаний Access Industries Леонида Блаватника, выступившего одним из продюсеров фильма, и AI Productions. Кроме того, в список попали FB Commissioning, Marv Studio и Tetris Holding, владеющая правами на тетрис, и её глава Майя Роджерс.

Согласно заявлению истца, Apple TV+ скопировал его произведение The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World («Эффект «Тетриса»: Игра, которая загипнотизировала мир») при создании картины «Тетрис». Книга, посвящённая популярной советской видеоигре и интригам вокруг её глобального лицензирования, была опубликована в 2016-м. Как пишет Reuters, в том же году Экерман отправил издание в The Tetris Company, но в ответ получил «письмо в жёстких формулировках о воздержании от противоправных действий», иначе говоря, угрозу быть осуждённым в случае, если снимет собственный фильм или любой телевизионный продукт. Кроме того, компания якобы отговорила заинтересованных историей продюсеров от её экранизации. Несмотря на это, подчёркивает писатель, в 2017-м Майя Роджерс вместе со сценаристом Ноем Пинком работали над адаптацией литературного произведения без его ведома.

«Цель (иска. — RT) — восстановить справедливость и обеспечить уважение и справедливое отношение к труду, усердию и собственности того, кто по закону имеет право на подобного рода уважение и признание», — приводит агентство слова адвоката Экермана Кевина Ландау.

© Кадр из фильма «Тетрис»/kinopoisk.ru

В соответствии с иском, вышеупомянутые лица и организации обвиняются в нарушении авторских прав, незаконном использовании интеллектуальной собственности Экермана, недобросовестной конкуренции, а также в препятствование установлению деловых отношений автора с иными потенциальными партнёрами. Согласно заявлению, лента «схожа (с книгой. — RT) почти во всех существенных аспектах», поскольку Apple TV+ «щедро позаимствовал множество конкретных фрагментов и событий из книги», хотя автор никогда не давал разрешения кому-либо из ответчиков на копирование, воспроизведение, распространение издания и на подготовку проектов на его основе.

Например, Экерман утверждает, что картина начинается с событий, описанных в 13-й главе под названием Tetris Takes Las Vegas («Тетрис» завоёвывает Лас-Вегас»). В ней писатель говорит о сходстве между советской и японской играми. Кроме того, в документе сказано, что сцена, где Минору Аракава (основатель Nintendo of America) представляет «Тетрис» Хэнку Роджерсу, цитирует главу 16 Secret Plan («Тайный замысел»). По словам Экермана, Аракава редко даёт интервью, однако ему бывший президент компании рассказывал о своих взаимоотношениях с Роджерсом и связанных с ними событиях. Всего в заявлении обозначены 22 пункта, указывающие на заимствование в ленте фрагментов издания.

Ущерб, нанесённый ответчиками, Экерман оценивает в $4,8 млн — 6% суммы производственного бюджета картины, который составил $80 млн. Если суд не удовлетворит требования истца, он намерен взыскать с оппонентов штраф в размере $150 тыс. за каждое нарушение авторских прав и свои затраты на судебный процесс.

В документе говорится, что Экерман приступил к созданию «триллера времён холодной войны с политической интригой» в апреле 2014 года, провёл личные беседы и записал видеоинтервью с Алексеем Пажитновым, Хэнком Роджерсом, Майей Роджерс, Минору Аракавой, Говардом Линкольном — теми, кто в конечном итоге стали прототипами героев произведения и фильма. В поданном в суд материале приводятся и другие подробности литературного процесса.

© Кадр из фильма «Тетрис»/kinopoisk.ru

В феврале проморолик «Тетриса» об игре, «которую знают все», вышел в сети и набрал за неполные сутки более 2 млн просмотров и 27 тыс. лайков.

Впервые картина была представлена 15 марта на кинофестивале South by Southwest в городе Остин в Техасе. Сюжет вращается вокруг предпринимателя Хэнка Роджерса (Тэрон Эджертон), намеренного встроить уникальную игру, созданную советским программистом Алексеем Пажитновым (Никита Ефремов), в портативную консоль. Однако герой сталкивается с рядом сложностей при попытке получить права на «Тетрис».

Наряду с Ефремовым в фильме снялись такие российские актёры, как Олег Штефанко, Софья Лебедева, Игорь Грабузов, Дмитрий Шаракоис, Ирина Карачёва.

Критики благосклонно приняли «Тетрис», отметив динамичный сюжет, хорошо прописанных персонажей, «триумфальный» финал и игру актёров.

«В какой-то момент просмотра стремительной и захватывающей беллетризованной интерпретации... истории создания игры «Тетрис» забываешь, что смотришь фильм о видеоигре. Энергичные автомобильные погони, наполненные фарсовыми моментами сцены ведения переговоров и экскурсия по конференц-залам всего мира эпохи 1980-х делают «Тетрис» не просто обычной биографической картиной», — написала Ловия Гаярки в журнале The Hollywood Reporter.

На сайте Rotten Tomatoes лента получила 82% «свежести», а зрители оценили её на 87%.