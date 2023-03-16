Захватывающая история, увлекательный сюжет и актёрский дуэт: за что хвалят фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым

В сети появились первые рецензии на биографический триллер «Тетрис». Критики хвалят увлекательный сюжет, правдивую подачу истории, хорошо прописанные персонажи и «триумфальный финал» картины. Главной её изюминкой называют экранный дуэт Тэрона Эджертона и Никиты Ефремова, сыгравших предпринимателя Хенка Роджерса и программиста Алексея Пажитнова.

В сети появились первые отзывы на картину Джона С. Бейрда («Грязь») «Тетрис», главные роли в которой исполнили Тэрон Эджертон и Никита Ефремов. Также в проекте задействованы другие российские актёры: Софья Лебедева, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Ирина Карачёва, Дмитрий Шаракоис.

Критики, получившие возможность посмотреть картину на кинофестивале South by Southwest в техасском Остине, встретили её достаточно тепло. Они в восторге как от самой игры, о которой некоторые узнали благодаря фильму, так и от предыстории её появления на западном рынке.

Рецензент The Hollywood Reporter отметил увлекательный сюжет ленты, который делает её чем-то большим, нежели просто историей о видеоигре.

«В какой-то момент просмотра стремительной и захватывающей беллетризованной интерпретации... истории создания игры «Тетрис» забываешь, что смотришь фильм о видеоигре. Энергичные автомобильные погони, наполненные фарсовыми моментами сцены ведения переговоров и экскурсия по конференц-залам всего мира эпохи 1980-х годов делают «Тетрис» не просто обычной биографической картиной», — пишет Ловия Гаярки.

Она рассказывает, что в фильме приобретение тетриса становится идеей фикс для нидерландского предпринимателя Хенка Роджерса, и это неудивительно, поскольку игра, созданная Алексеем Пажитновым, была уникальной и ни на что не похожей в своё время. Именно своей простой эстетикой и незамысловатой целью тетрис привлекал внимание игроков.

Автор Deadline пишет, что до этого проекта он, к своему стыду, вообще не имел представления о тетрисе, однако это не помешало ему проникнуться и насладиться историей, написанной Ноем Пинком. По его словам, фильм получился захватывающим, больше похожим на шпионский триллер.

«У меня от такой игры бы шарики за ролики зашли, однако смотреть фильм о том, как она создавалась, — это совершенно другое дело: это просто захватывающий фильм, который ощущается практически как международный шпионский триллер эпохи холодной войны, а не пособие по получению прав на российскую видеоигру, — отметил колумнист Пит Хаммонд. — Гарантирую, вы будете всецело поглощены происходящим на экране, и, что поразительно, всё это имело место в реальности».

© Кадр из фильма «Тетрис»

Также кинокритики обратили внимание, что события, разворачивающиеся всего за несколько лет до распада СССР, придают неожиданную политическую подоплёку действиям героев. Однако на фоне всех интриг и секретов, которые стоят за историей видеоигры, постановщик раскрывает отношения между героями. Сам Эджертон на фестивале заметил, что «Тетрис» — это история дружбы двух людей из идеологически разных миров.

«Думаю, та вещь, которой я особенно проникся в этом сценарии, носит довольно универсальный характер. Ведь, хотя это выдающаяся история о получившем широкое признание глобальном феномене, в действительности это история о дружбе двух парней из двух очень разных географических точек и идеологий, которых сплотило нечто довольно детское», — цитирует актёра Variety.

Эксперты также хвалят продуманный, динамичный сюжет и стильный визуальный ряд.

В то же время, как отмечают некоторые из них, несмотря на клише и некоторые шаблонные элементы вроде критики коммунизма и восхваления капитализма, которыми воспользовались авторы ленты для привнесения большего драматизма в сценарий, «Тетрис» наиболее интересен тем, что опирается на реальные исторические детали.

«Тетрис, по сути, гениален в своей простоте, — пишет Росс Бонейм из Collider. — По аналогии со сложной игрой в тетрис этот фильм, может, не всегда ловко справляется со всеми своими деталями, но в итоге представляет собой крайне приятный опыт».

Главной изюминкой картины эксперты называют актёрский талант и удачный экранный дуэт Эджертона и Ефремова, компенсирующий недостатки проекта.

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«Когда «Тетрис» начинает все эти нравоучения о том, что коммунизм — это плохо, а капитализм — хорошо (характерные для фильмов, где СССР предстаёт в качестве собирательного образа злодея, не имеющего нюансов), всё компенсируют отношения Хенка и Алексея», — пишет Грэм Гутман в Screen Rant.

Также критики оценили актёрскую игру Эджертона, воплотившего образ Роджерса. Variety пишет, что с самого первого появления актёра на экране зрители в городе Остин не могли молчать, они «радовались и аплодировали его пламенным речам, шуткам-самосмейкам и порноусикам прямиком из 1970-х годов».

Отмечается, что присутствие на премьере реальных прототипов персонажей — Алексея Пажитнова и Хенка Роджерса — стало настоящим праздником для зрителей фестиваля. Пажитнов заявил, что у кинематографистов получилась «эмоционально, интеллектуально и духовно правдивая картина». Кинокритики отмечают, что фильм держит в напряжении, но смотреть его приятно, особенно когда всё сводится к «триумфальному финалу».

Новости о создании картины на основе истории игры появились ещё в 2014-м. Тогда компания Threshold Entertainment, работавшая над фильмами по Mortal Kombat, планировала снять научно-фантастическую ленту с эпическим сюжетом. Однако некоторое время спустя жанр картины сменился на биографический и в центре экранизации оказалась уже история разработчика игры. В итоге за создание фильма взялись студии AI-Film и Marv Films.