«Это идеальная игра»: вышел трейлер фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым

Первый трейлер картины «Тетрис», посвящённой истории культовой видеоигры, вышел в сети. Главные роли в фильме исполнили британец Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба», «Рокетмен») и российский актёр Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тихий Дон»). Содержание ролика проливает свет на некоторые аспекты основанной на реальных событиях ленты.

В сети появился первый трейлер биографического триллера американо-британского производства «Тетрис». Ролик картины постановщика Джона С. Бейрда («Хулиганы», «Грязь») начинается с переговоров предпринимателя Хэнка Роджерса (Тэрон Эджертон) с различными издателями о выпуске новой компьютерной игры — тетриса. Название головоломки повторяют несколько раз на фоне легендарной композиции группы Europe — The Final Countdown. В итоге герой Эджертона заключает: «Это идеальная игра».

Дальнейшие события вращаются прежде всего вокруг всё того же Роджерса, которому демонстрируют новую портативную консоль, и он сразу понимает, какую именно игру нужно в неё встроить. Но загвоздка в авторских правах. Чтобы получить разрешение на использование тетриса, предприниматель отправляется в хрестоматийно-клюквенный Советский Союз — с агентами КГБ на каждом углу, избиениями несогласных граждан в публичных местах, масштабным военным парадом на Красной площади и, конечно же, беспросветно-серым и унылым пространством, резко контрастирующим с яркими цветами цивилизованного Запада. Шапки-ушанки присутствуют в необходимом для создания «правильного» антуража количестве. Погони на «Волгах» и «копейках» также представлены в ассортименте.

Уже в трейлере в реалиях 2023 года многие моменты вызывают недоумение — в первую очередь благодаря фразе «основано на реальных событиях». Да, ситуация с авторскими правами на тетрис была довольно непростой — разработчик Алексей Пажитнов (в фильме его роль исполнил Никита Ефремов) смог вернуть их себе только в 1996 году, — но история про автопогони по центру Москвы из-за игры выглядят откровенным фан-сервисом.

«История, которую не знает никто, про игру, которую знают все», — высказался о ленте Никита Ефремов в соцсетях.

Тем не менее за первые неполные сутки трейлер посмотрели более 2 млн человек, 27 тыс. пользователей YouTube отметили видео лайками.

История одной из самых известных и популярных видеоигр в мире началась в 1984 году: программист Алексей Пажитнов закончил работу над некоммерческой версией для советского компьютера «Электроника-60». Во второй половине 1980-х игра попала на Запад, а с появлением портативных консолей и вовсе завоевала весь мир: сам Пажитнов называет этот период золотым веком тетриса.

Несмотря на авторство, разработчик долгое время не получал денег за своё детище: лишь в 1996-м, уже перебравшись в США и основав The Tetris Company, он успешно вернул себе права и начал получать отчисления.

При этом судебные тяжбы между различными компаниями, пытающимися выпускать свои версии головоломки, ведутся с завидной регулярностью: клоны и модификации игры появляются едва ли не каждый день. Тетрис попал в Книгу рекордов Гиннесса в 1989 году — тогда его назвали самой успешной головоломкой за всю историю. Спустя несколько лет игра оказалась в космосе на станции «Мир», где в неё играл космонавт Александр Серебров.

Тетрис оказал огромное влияние на поп-культуру и шоу-бизнес. Фильм по игре намеревались снять ещё в середине 2010-х — о таких планах заявляла компания Threshold Entertainment, известная работой над картинами по игре Mortal Kombat. Тогда предполагалось, что лента будет научно-фантастической с эпическим сюжетом.

Позднее в Голливуде появились новости о другой экранизации — уже не фантастической, а биографической, в которой рассказывалось бы о жизни программиста Пажитнова в СССР. Ожидалось, что по атмосфере фильм будет похож на «Социальную сеть» про Марка Цукерберга. Проектом намеревалась заниматься продюсерская компания RatPac Entertainment, которую возглавляли режиссёр Бретт Рэтнер и продюсер Джеймс Пэкер.

В итоге над байопиком работали AI-Film совместно с Marv Films с последующей дистрибьюцией на платформе Apple TV+. Продюсерами выступили Джиллиан Берри («Я люблю Люси», «Догвилль»), Леонард Блаватник («Казанова», «Магомаев»), Мэттью Вон («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»), Клаудия Шиффер («Kingsman: Секретная служба», «Эдди «Орёл») и другие.

Мэттью Вон в интервью рассказывал, что поначалу не поверил в сценарий, потому что посчитал, что выдумать историю в духе политического триллера времён холодной войны о тетрисе мог «только идиот». Однако, узнав, что сценарий основан на реальных событиях, продюсер изменил точку зрения.

«Тогда я решил: «Что же, раз всё это происходило на самом деле, давайте снимать». Потом я познакомился с (главными. — RT) действующими лицами: с русским, который придумал тетрис, с безрассудным американцем, который, рискуя всем, в буквальном смысле шагнул за железный занавес, выкрал эту штуковину и привёз в Америку. «Невероятно! Отличный оригинальный триллер, — воскликнул я. — Представьте себе некий сплав «Игры на понижение» и «Шпионского моста» — такая вот безумная, необыкновенная история».

Съёмки проходили в шотландских городах Глазго и Абердин, превращённых усилиями художников в Советский Союз 1980-х. По улицам ездили аутентичные советские автомобили, а также машины марок Skoda и Trabant тех времён и советская военная техника. Здания были обклеены символикой и плакатами КПСС, а актёры носили русские шапки и одежду.

Никита Ефремов — не единственный российский актёр, задействованный в съёмках «Тетриса». Роли в картине также исполнили Софья Лебедева, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Ирина Карачёва, Дмитрий Шаракоис и другие.