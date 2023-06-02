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В России продажи «Тетрисов» выросли в два раза в апреле

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В России продажи аппаратов «Тетрис» выросли почти в два раза в апреле 2023 года. Самыми популярными стали классические виды ретроприставок, такие как Brick Game.

Об этом пишут «Известия».

По данным «Яндекс Маркета», продажи «Тетрисов» в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее.

В «Авито» сообщили, что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.

Представители торговых площадок считают, что повышенный интерес может быть связан с ностальгией, а также с привлекательной ценой устройства.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.

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