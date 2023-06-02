В России продажи «Тетрисов» выросли в два раза в апреле
Об этом пишут «Известия».
По данным «Яндекс Маркета», продажи «Тетрисов» в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее.
В «Авито» сообщили, что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.
Представители торговых площадок считают, что повышенный интерес может быть связан с ностальгией, а также с привлекательной ценой устройства.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.