В России продажи «Тетрисов» выросли в два раза в апреле

В России продажи аппаратов «Тетрис» выросли почти в два раза в апреле 2023 года. Самыми популярными стали классические виды ретроприставок, такие как Brick Game.

Об этом пишут «Известия».

По данным «Яндекс Маркета», продажи «Тетрисов» в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее.

В «Авито» сообщили, что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.

Представители торговых площадок считают, что повышенный интерес может быть связан с ностальгией, а также с привлекательной ценой устройства.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.