Синоптик спрогнозировал дождь и снег в Москве
«В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днём в мегаполисе около 0 °С, по области -3...+2 °С, вечером резкое понижение до -4...-9 °С», — написал он в своём Telegram.
Также, по его словам, ветер в столице будет порывистый, северо-западный. Его скорость составит 4—9 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал перепады температур в Москве.