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Синоптик спрогнозировал дождь и снег в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дождь и снег в Москве 31 декабря.

«В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днём в мегаполисе около 0 °С, по области -3...+2 °С, вечером резкое понижение до -4...-9 °С», — написал он в своём Telegram.

Также, по его словам, ветер в столице будет порывистый, северо-западный. Его скорость составит 4—9 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал перепады температур в Москве.

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