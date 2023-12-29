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Синоптик Ильин спрогнозировал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.
Синоптик Ильин спрогнозировал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Небольшой снежок в Москве в новогоднюю ночь, менее 0,5 мм, не более. Настолько близко две воздушные массы между собой. Тёплая — с положительными температурами и очень холодная с температурой до -20 °С. Москва будет находиться как раз в переходной зоне», — считает синоптик.

Он подчеркнул, что «назвать точную температуру в новогоднюю ночь пока затруднительно».

«Ещё в среду давали прогноз, что будет -1...-5 °С, но вчера по расчёту температура понизилась до -10 °С. Сегодня, если смотреть, то снова -4...-8 °С прогнозируется. Не исключено, что поменяется погода», — предупредил Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал перепады температур в Москве.

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