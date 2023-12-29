Кинолог Фёдорова посоветовала заранее приучать собак к салютам
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«Приучать надо заранее к шумам», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Как считает Фёдорова, щенка можно постепенно выводить гулять, когда на улицах идут празднества, тогда животное привыкнет к шуму.
Со своей стороны, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» посоветовал собаководам не оставлять без внимания зажжённые свечи, особенно если они стоят на столе среди вкусных блюд.
Также рекомендуется ограничить собаке доступ на кухню во время подготовки к празднику, поскольку раскалённая духовка, например, может стать причиной ожога.
Ранее врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев предупредил, что некоторые новогодние игрушки и аксессуары могут быть опасны для домашних питомцев.