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Кинолог Фёдорова посоветовала заранее приучать собак к салютам

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Кинолог Ирина Фёдорова заявила, что если взрослая собака не приучена к громким звукам, то лучше отказаться от прогулок по праздничным улицам и другим местам, где могут запускать салюты и фейерверки.
Кинолог Фёдорова посоветовала заранее приучать собак к салютам
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Приучать надо заранее к шумам», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Фёдорова, щенка можно постепенно выводить гулять, когда на улицах идут празднества, тогда животное привыкнет к шуму.

Со своей стороны, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» посоветовал собаководам не оставлять без внимания зажжённые свечи, особенно если они стоят на столе среди вкусных блюд.

Также рекомендуется ограничить собаке доступ на кухню во время подготовки к празднику, поскольку раскалённая духовка, например, может стать причиной ожога.

Ранее врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев предупредил, что некоторые новогодние игрушки и аксессуары могут быть опасны для домашних питомцев.

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