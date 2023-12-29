RT в Telegram
Подпишись

В трёх московских парках открылись сказочные усадьбы Деда Мороза

Короткая ссылка
В Измайловском парке культуры и отдыха появилась новая усадьба Деда Мороза, ещё две усадьбы открылись в ландшафтном парке «Митино» и парке Олимпийской деревни.
В трёх московских парках открылись сказочные усадьбы Деда Мороза

Об этом сообщает газета «Известия».

Все три московских филиала посвящены сказкам. Тема усадьбы в Измайловском парке — «Снежная королева», в парке «Митино» — «Морозко», в парке Олимпийской деревни — «Зима в Простоквашино».

Глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что все новые объекты обеспечены инфраструктурой. Для посетителей предусмотрена разнообразная программа.

«Все эти усадьбы — не только для зимних новогодних рождественских праздников. Это территории, в которых будут проходить событийные мероприятия круглый год. Для этого будут менять инсталляции», — рассказал он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить