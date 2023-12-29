В трёх московских парках открылись сказочные усадьбы Деда Мороза

В Измайловском парке культуры и отдыха появилась новая усадьба Деда Мороза, ещё две усадьбы открылись в ландшафтном парке «Митино» и парке Олимпийской деревни.

Об этом сообщает газета «Известия».

Все три московских филиала посвящены сказкам. Тема усадьбы в Измайловском парке — «Снежная королева», в парке «Митино» — «Морозко», в парке Олимпийской деревни — «Зима в Простоквашино».

Глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что все новые объекты обеспечены инфраструктурой. Для посетителей предусмотрена разнообразная программа.

«Все эти усадьбы — не только для зимних новогодних рождественских праздников. Это территории, в которых будут проходить событийные мероприятия круглый год. Для этого будут менять инсталляции», — рассказал он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий.