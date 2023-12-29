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В Москве рассказали о графике работы учреждений культуры в новогодние праздники

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В Москве у некоторых учреждений культуры изменится график работы в новогодние праздники.
В Москве рассказали о графике работы учреждений культуры в новогодние праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, библиотеки и культурные центры, находящиеся в пределах ТТК, 31 декабря будут работать по обычному графику: взрослые — с 10:00 до 22:00, детские библиотеки — с 10:00 до 21:00.

С 2 по 6 января, а также 8 января будут работать библиотеки и культурные центры, где проводятся новогодние программы, ёлки и другие праздничные мероприятия.

Музеи и выставочные залы 31 декабря, а также с 2 по 8 января будут работать в обычном режиме.

В новогоднюю ночь катки с искусственным льдом в 17 парках будут открыты до 03:00. В каникулы ледовые площадки будут работать по обычному графику.

Московский зоопарк 31 декабря будет работать до 15:00, а с 1 января — вновь с 09:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что в Московской области офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники.

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