В Подмосковье рассказали о режиме работы МФЦ в праздники
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Мингосуправления.
«В последнюю субботу года в подмосковных МФЦ можно забрать готовые документы и оформить некоторые услуги с электронным документооборотом. 1 и 7 января — нерабочие дни для всех центров», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.
В праздники будут открыты дежурные офисы, а с 9 января все МФЦ возобновят работу по обычному графику.
Ранее в Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники.