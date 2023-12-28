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В Подмосковье рассказали о режиме работы МФЦ в праздники

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В Московской области офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники.
В Подмосковье рассказали о режиме работы МФЦ в праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«В последнюю субботу года в подмосковных МФЦ можно забрать готовые документы и оформить некоторые услуги с электронным документооборотом. 1 и 7 января — нерабочие дни для всех центров», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.

В праздники будут открыты дежурные офисы, а с 9 января все МФЦ возобновят работу по обычному графику.

Ранее в Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники.

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