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В Перми открывается приёмная Деда Мороза

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Приёмная Деда Мороза откроется в Перми 29 декабря в павильоне на набережной Камы. Она будет работать до 8 января.
В Перми открывается приёмная Деда Мороза
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской мэрии.

«Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приёмной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — сказано в сообщении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

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