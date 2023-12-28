В Перми открывается приёмная Деда Мороза

Приёмная Деда Мороза откроется в Перми 29 декабря в павильоне на набережной Камы. Она будет работать до 8 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской мэрии.

«Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приёмной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — сказано в сообщении.

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