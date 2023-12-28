Педагог Евсеева рассказала, как говорить с детьми о Деде Морозе

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева дала рекомендации, как правильно вести беседу с детьми о Деде Морозе.

«Как отмечают многие психологи, до семи лет ребёнок живёт в мире фантазий, в которых для него выдуманные персонажи, такие как Баба-яга, Дед Мороз или Снегурочка, являются такими же реальными персонажами, как сосед на лестничной клетке», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Когда же ребёнок понимает, что фигура Деда Мороза — всего лишь выдумка и что на самом деле это были его переодетые родители или нанятые актёры, то важно быть максимально честным и вместе с ним поговорить на эту тему, отметила Евсеева.

«Например, стоит объяснить ребёнку на понятном языке, почему ему говорили, что Дед Мороз существует, хотя на самом деле это неправда. Нужно понимать, что для ребёнка это будет сильное переживание и разочарование. Однако что он должен понять из этого — так это то, что Дед Мороз — это часть праздника, который создаётся специально для ребёнка, а его родители участвуют в организации и стараются сделать всё, чтобы создать новогоднюю атмосферу», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова дала рекомендации, как подготовить ребёнка к визиту Деда Мороза и Снегурочки.