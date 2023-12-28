Специалист Соколов рассказал о рисках при использовании старых гирлянд
- Gettyimages.ru
«К старым гирляндам стоит относиться с осторожностью: провода и вилка могут быть повреждены в силу износа. Если вы повесили гирлянду на улице, проследите, чтобы в место контакта с розеткой не попадал снег, а саму гирлянду не раскачивал ветер», — заявил Соколов в беседе с газетой «Известия».
Специалист посоветовал покупать гирлянды в специализированных магазинах и от известных и проверенных производителей.
Также он обратил внимание на то, что необходимо отключать все гирлянды перед сном.
«Перегрузка электросетей является одной из самых распространённых причин пожаров в новогодние праздники», — заключил Соколов.
Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации пиротехник Виктор Самошин в беседе с RT рассказал о правилах выбора и запуска фейерверков в преддверии Нового года.