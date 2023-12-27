В РАМТ объяснили RT отмену спектаклей по произведениям Бориса Акунина

В РАМТ объяснили RT отмену спектаклей «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Чёрная версия» по произведениям писателя Бориса Акунина*.

«В связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя, театром принято решение о прекращении проката спектаклей «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Чёрная версия», — сказали в театре.

18 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Перед этим сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Акунина.

Это произошло после высказываний писателя. Он сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью атаки украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».



* Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.