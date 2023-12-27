Врач Краковская заявила о пользе массажа при борьбе с усталостью
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«Лимфодренажные процедуры помогают бороться с синдромом хронической усталости и способствуют активации жизненного тонуса. Помимо этого, они используются для коррекции фигуры», — сказала в беседе с Life.ru Краковская, главный врач, генеральный директор Медспа Ohtakai.
По её словам, это поможет и тем, у кого имеются жалобы на тяжесть в ногах, отёки, тусклый цвет лица, потерю эластичности и упругости кожи.
Как отметила эксперт, процедура имеет ряд противопоказаний.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.