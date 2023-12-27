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Елена Гагарина рассказала о сотрудничестве музеев Московского Кремля с музеями Омана

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Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала о сотрудничестве с Национальным музеем Султаната Оман.
Елена Гагарина рассказала о сотрудничестве музеев Московского Кремля с музеями Омана
  • РИА Новости

«Мы планируем обменный проект с Национальным музеем Омана. Его собрания включают не только памятники культуры страны, но и коллекции султана. Музей очень интересный. Он построен не так давно, с соблюдением всех современных норм, а они предъявляют высокие требования экспозиционным пространствам», — заявила Гагарина в беседе с «Российской газетой».

По её словам, выставка из Национального музея Омана откроется 11 июля 2024 года и будет работать до конца сентября. В числе экспонатов — оружие, украшения, костюмы, произведения из коллекции султана.

«Древности тоже будут. Например, находки, сделанные во время археологических раскопок. Но, кроме старинных вещей, интересно и разнообразие коллекции. Оман был империей, в состав которой входила огромная территория Восточной Африки. Культура здесь очень сложная, любопытная», — отметила Гагарина.

Она добавила, что выставка интересна ещё и тем, что позволит сопоставить привезённые экспонаты с вещами из коллекции музеев Московского Кремля.

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