Аудиогиды по каткам в парках Москвы разработали с использованием технологий ИИ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об аудиогидах по каткам в парках Москвы, созданных с использованием технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники». Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра», — заявила Сергунина.

С помощью аудиогидов можно узнать факты из истории катков, о зимних развлечениях, знаковых местах города.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, праздничные экскурсии можно найти на портале «Узнай Москву».

Ранее соообщалось, что в Подмосковье открыли катки с искусственным льдом.