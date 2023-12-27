Аудиогиды по каткам в парках Москвы разработали с использованием технологий ИИ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники». Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра», — заявила Сергунина.
С помощью аудиогидов можно узнать факты из истории катков, о зимних развлечениях, знаковых местах города.
Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, праздничные экскурсии можно найти на портале «Узнай Москву».
Ранее соообщалось, что в Подмосковье открыли катки с искусственным льдом.