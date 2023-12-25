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В Подмосковье открыли катки с искусственным льдом

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о работе катков в регионе.
В Подмосковье открыли катки с искусственным льдом

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. В том числе 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять напрокат необходимый инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками», — заявил Хайкин.

Отмечается, что катки с искусственным льдом уже открыты в Истре, Пушкине, Ивантеевке, Сергиевом Посаде и Балашихе.

Кроме того, 29 декабря такие же катки откроются в Одинцове, Коломне, Наро-Фоминске и Богородске.

Ранее сообщалось, что в Ижевске по случаю Крещения состоится Ледовый фестиваль.

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