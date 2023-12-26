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Диетолог Дианова рассказала, почему с возрастом пища кажется более пресной

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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, почему с возрастом пища начинает казаться более пресной.
Диетолог Дианова рассказала, почему с возрастом пища кажется более пресной
  • Gettyimages.ru
  • © KatarzynaBialasiewicz

«Когда мы рождаемся, то у нас примерно 30 тыс. вкусовых рецепторов. А с возрастом их становится в разы меньше, около трёх тысяч. На то, как мы воспринимаем вкус, также влияют заболевания соединительной ткани, они влияют на слюноотделение», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если человек кофеман и пьёт мало чистой воды, то это также сказывается на восприятии вкуса. Ещё одним фактором является чрезмерное употребление готовой еды.

«Если вы ощущаете, что едите слишком много готовой еды, то я советую сделать детокс, чтобы начать выбирать более качественную простую пищу», — добавила Дианова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

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