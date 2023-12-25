Врач Кондрахина: крем для лица надо использовать за полчаса до выхода на мороз

Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала о нюансах по уходу за кожей лица в зимний период.

В холодное время года очищение должно быть щадящим, увлажнение и питание — интенсивным, а защита — усиленной, поделилась она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Кондрахина посоветовала заменить увлажняющий крем на питательный и наносить его за 30—40 минут до выхода из дома, чтобы не получить переохлаждение.

Дерматолог дала ряд других рекомендаций, в том числе сократить использование скрабов и пилингов с кислотами, избегать умывания слишком горячей или ледяной водой, а также пить больше воды, а дома использовать увлажнители воздуха, чтобы кожа не теряла влагу слишком интенсивно.

В заключение врач посоветовала уделить внимание защите кожи от солнца.

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