RT в Telegram
Подпишись

Врач Кондрахина: крем для лица надо использовать за полчаса до выхода на мороз

Короткая ссылка
Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала о нюансах по уходу за кожей лица в зимний период.
Врач Кондрахина: крем для лица надо использовать за полчаса до выхода на мороз
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

В холодное время года очищение должно быть щадящим, увлажнение и питание — интенсивным, а защита — усиленной, поделилась она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Кондрахина посоветовала заменить увлажняющий крем на питательный и наносить его за 30—40 минут до выхода из дома, чтобы не получить переохлаждение.

Дерматолог дала ряд других рекомендаций, в том числе сократить использование скрабов и пилингов с кислотами, избегать умывания слишком горячей или ледяной водой, а также пить больше воды, а дома использовать увлажнители воздуха, чтобы кожа не теряла влагу слишком интенсивно.

В заключение врач посоветовала уделить внимание защите кожи от солнца.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить