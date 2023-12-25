Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 млрд рублей за год

Пресс-служба компании «ВКонтакте» заявила, что создатели контента в социальной сети в нынешнем году смогли заработать на 37% больше, чем год назад.

Уточняется, что их совокупный доход составил 5,5 млрд рублей.

По данным компании, число пользователей, которые спонсируют авторов контента добровольными пожертвованиями, увеличилось на 56%, а количество подключённых сообществ к сервису VK Donut выросло вдвое.

За год с помощью VK Donut создателям удалось заработать 780 млн рублей.

Также добавляется, что просмотры видеоконтента в ленте соцсети за этот год выросли на четверть по сравнению с предыдущим. Также пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что «Сферум» запускает новогодний онлайн-марафон для педагогов и учащихся.