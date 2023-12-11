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VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников

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VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что NEF (Northern Eurasia Finals) пройдёт на четырёх площадках в России, Казахстане и Грузии. За путёвки на ICPC (International Collegiate Programming Contest) будет бороться около 300 команд, которые успешно прошли отбор. VK проведёт прямую трансляцию из Санкт-Петербурга, она будет доступна всем желающим в сообществе соревнований во «ВКонтакте».

Лучшей команде по итогам NEF компания VK оплатит поездку на финал ICPC в 2024 году.

Вместе с NEF в Санкт-Петербурге пройдёт Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию (ВКОШП). В ней примет участие 180 команд, и за ними можно будет наблюдать в онлайн-трансляции в сообществе во «ВКонтакте». Олимпиада проходит по правилам ICPC и может стать для школьников ступенью к NEF.

Ранее сообщалось, что «Сферум» запускает новогодний онлайн-марафон для педагогов и учащихся.

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