«Сферум» запускает новогодний онлайн-марафон для педагогов и учащихся

«Сферум» запускает всероссийский новогодний марафон «Огоньки Сферума» — онлайн-соревнование для работников сферы образования, школьников, участников и преподавателей творческих коллективов.

Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что марафон пройдёт в период с 5 по 15 декабря. Чтобы присоединиться к соревнованию, нужно собрать команду, в которую войдёт хотя бы один педагог, и подписаться на каналы в учебном профиле «Сферум»: «Легко сказать» (для педагогов) и «Свой атмосферум» (для учеников). В каналах в течение десяти дней будут публиковаться тематические задания: украшение класса, проведение новогоднего опроса и другие. Командам предстоит выполнить их и поделиться результатами в собственном канале в «Сферуме».

Заполнить заявку на участие в марафоне и узнать о нём подробнее можно на сайте проекта.

По итогам марафона жюри выберет среди команд трёх абсолютных победителей, семь призёров и самую активную образовательную организацию. Они получат награды — умные колонки «VK Капсула Нео» с голосовым помощником Марусей, брендированные подарки и сертификаты. Помимо этого, все команды-финалисты получат новогодний набор стикеров от «Сферума».

20 декабря всех участников пригласят на новогоднее онлайн-шоу: оно пройдёт в форме трансляции в «Сферуме» и официальном сообществе сервиса «ВКонтакте».

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» — это отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство внутри приложения «VK Мессенджер».

Ранее сообщалось, что сервисы «ВКонтакте» стали доступнее людям с нарушением зрения.