Сервисы «ВКонтакте» стали доступнее людям с нарушением зрения
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Отмечается, что в «VK Звонках» теперь можно голосом создавать звонки и приглашать других участников, управлять микрофоном и камерой, включать запись встречи, подключаться по ссылке к звонкам других пользователей, планировать видеовстречи.
В VK ID также появилась озвучка интерфейса: кнопок навигации, текста в интерфейсе, формы авторизации и всего, что находится на экране. Также люди с нарушением зрения смогут прослушать аудиоверсию капчи для входа в профиль.
В мобильной версии «ВКонтакте» стала доступна озвучка всех функций мессенджера. Улучшена доступность для людей с нарушением зрения в профиле, уведомлениях и ленте новостей.
Ранее сообщалось, что гости форума «Россия» на ВДНХ смогут погрузиться в мир технологий и контента на VK Day и посетить лекции и мастер-классы с участием популярных блогеров.