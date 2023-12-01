Сервисы «ВКонтакте» стали доступнее людям с нарушением зрения

«ВКонтакте» представила обновления мобильной версии соцсети, «VK Звонков» и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Отмечается, что в «VK Звонках» теперь можно голосом создавать звонки и приглашать других участников, управлять микрофоном и камерой, включать запись встречи, подключаться по ссылке к звонкам других пользователей, планировать видеовстречи.

В VK ID также появилась озвучка интерфейса: кнопок навигации, текста в интерфейсе, формы авторизации и всего, что находится на экране. Также люди с нарушением зрения смогут прослушать аудиоверсию капчи для входа в профиль.

В мобильной версии «ВКонтакте» стала доступна озвучка всех функций мессенджера. Улучшена доступность для людей с нарушением зрения в профиле, уведомлениях и ленте новостей.

Ранее сообщалось, что гости форума «Россия» на ВДНХ смогут погрузиться в мир технологий и контента на VK Day и посетить лекции и мастер-классы с участием популярных блогеров.