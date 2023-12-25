В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Кузбассе неподалёку от города Междуреченск зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.

Шахтёр Леонид Моисеев, выживший ранее в кузбасской междуреченской шахте «Распадская — Коксовая» после землетрясения и обвала и проведший на глубине 450 м почти неделю, рассказал, что помогло ему выжить в чрезвычайных обстоятельствах.

В июле 2022 года в Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы стало сейсмическое событие.