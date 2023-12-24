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Синоптик Тишковец: в Москве 25 декабря ожидается снег и до 0 °С

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снег и до 0 °С ожидается в Москве 25 декабря.

Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик сообщил, что синоптическая ситуация в Москве обусловится тёплым сектором северо-атлантического циклона, наполненного плотными полями облачности, который сопровождается скоротечными снегопадами при температурном фоне на +3-4 °С свыше климатической нормы.

«В Москве облачно, кратковременный снег, температура воздуха около 0 °С», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какой погоды, по предварительным данным, москвичам ждать на Новый год.

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