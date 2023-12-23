Синоптик: по предварительному прогнозу, в Новый год в Москве ожидается до -9 °С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какой погоды, по предварительным данным, москвичам ждать на Новый год.

По словам собеседника RT, новогодняя ночь в Москве будет умеренно морозной, по своей температуре близкой к климатической норме.

«В момент боя курантов в Москве будет -4…-9 °С и местами будет идти небольшой слабый снег... Но прогноз примерный. С сегодняшней точки зрения мы Новый год в столице видим вот таким», — заключил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России.