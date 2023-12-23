Синоптик: на рабочей неделе в Москве ожидаются небольшие морозы в ночные часы

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

По словам специалиста, на ближайшей рабочей неделе в столице и Московской области погода ожидается с небольшими морозами в ночные часы, а в дневные температура будет держаться около нулевой отметки.

«В понедельник в Москве -2...-4 °С, ночью примерно -3...-5 °С. Облачно, пройдёт небольшой снег. Гололедица нас не покинет, а ветер будет дуть южный, юго-западный 6—11 м/с. Во вторник ожидаем некоторое усиление ветра и повышение температуры. В Москве днём -1...+1 °С, ночью -2...-4 °С. Также пройдёт снег, но уже в виде мокрого снега. Усиление ветра до 10—15 м/с. Местами будет подниматься метель, гололедица тоже никуда не денется», — рассказал Ильин.

Синоптик добавил, что в среду ветер стихнет до 4—9 м/с.

«В Москве в среду максимальная температура днём будет на уровне +1 °С. В ночные часы — околонулевая температура. Облачно с небольшими осадками в смешанной фазе. В четверг температура немного дёрнется к понижению. В столице днём около -1 °С. То есть температура перейдёт через ноль к отрицательным значениям, что существенно усугубит обстановку на дорогах. В конце недели от -2...+3 °С с небольшими осадками в смешанной фазе», — отметил собеседник RT.

Он также предупредил о росте атмосферного давления на следующей неделе.

«Атмосферное давление до четверга будет расти. Если в понедельник около 731 мм рт. ст., то к четвергу давление вырастет до 746 мм рт. ст. И далее начнёт достаточно быстро падать», — заключил Ильин.

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