Исследование: 14% россиян никогда не завтракают
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проходивший в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
По словам 9% опрошенных, они завтракают, но не сразу после подъёма.
Ещё 11% участников исследования заявили, что могут пропустить утренний приём пищи, если не голодны или не успевают.
Как рассказали 14% респондентов, они вообще никогда не завтракают.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, вредных для мозга. К их числу она отнесла, в частности, алкоголь, сладости и фастфуд.