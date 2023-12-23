Исследование: 14% россиян никогда не завтракают

Согласно новому исследованию, следят за своим питанием и всегда завтракают 66% россиян.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проходивший в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 9% опрошенных, они завтракают, но не сразу после подъёма.

Ещё 11% участников исследования заявили, что могут пропустить утренний приём пищи, если не голодны или не успевают.

Как рассказали 14% респондентов, они вообще никогда не завтракают.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, вредных для мозга. К их числу она отнесла, в частности, алкоголь, сладости и фастфуд.