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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о сроках хранения салатов с майонезом

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Врач-гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как долго могут храниться салаты с майонезом.

В беседе с Life.ru она заявила, что овощные и фруктовые салаты стоит хранить не более 18 часов, а если они заправлены соусом, то не более полусуток. То же самое касается мясных закусок, салатов с копчёностями и мясом птицы.

Что касается других ингредиентов, то, по словам Кашух, ничего особо вредного в новогодних салатах нет.

«Главная опасность кроется не столько в майонезе и селёдке, сколько в самой традиции чрезмерно хлебосольного застолья. Естественно, такая нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень, почки, сердечно-сосудистую систему не проходит бесследно даже для молодых и здоровых людей», — пояснила она.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.

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