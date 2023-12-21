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RT ознакомился с райдером Лепса, готового выступить в России за 8,5 млн рублей

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Российский артист Григорий Лепс отказывается от заказов в праздники за границей, но готов выступить на новогоднем корпоративе в России за 8,5 млн рублей. RT изучил райдер музыканта. Согласно ему, заказчик должен оплатить приезд артиста и ещё 18 человек.
RT ознакомился с райдером Лепса, готового выступить в России за 8,5 млн рублей
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Певец согласен добираться на поезде, в СВ-вагоне, но если время в пути больше 12 часов, то коллектив полетит самолётом. Лепс и ещё один человек летит бизнес-классом, другие — экономом. В некоторых случаях может быть запрошен частный самолёт.

Артиста должны встречать на автомобилях Lexus 570 или Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска) с обязательной возможностью курения в салоне, а размещать только в пятизвёздочном люксе.

В гримёрке должно быть три сырых яйца, «качественная туалетная бумага», бутылка белого сухого вина Chablis Premier Cru (от 10 тыс. рублей), бутылка красного сухого Brunello Banfi (от 7 тыс. рублей) и 12-летний виски Chivas Regal (от 4,5 тыс. рублей).

Охрану для себя лично певец не просит, но порядок в зале на 1 тыс. зрителей должны обеспечивать не менее шести — восьми секьюрити.

Ранее RT рассказал об условиях выступления сбежавшей из России «Би-2».

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