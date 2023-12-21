Стало известно, в каком городе дешевле всего посмотреть «Щелкунчика»

Аналитики выяснили, в каком из российских городов до 10 января 2024 года билеты на спектакль и балет «Щелкунчик» будут стоить дешевле, чем в Москве.

По данным исследования «Яндекс Афиши», учитывая минимальную цену на билет до города и среднюю стоимость отелей за две ночи, бюджетнее всего будет посмотреть «Щелкунчика» в Челябинске, где билет на постановку вместе с проживанием и дорогой обойдётся в 4220 рублей. В Пермь и Самару такое новогоднее путешествие со спектаклем будет стоить 4600 рублей, а в Екатеринбург и Омск ― 5400 рублей. Также недорогим выйдет поход в театр в Красноярске — 5600 рублей.

Без учёта трат на проживание и транспорт, минимальную стоимость билета аналитики выявили в Челябинске (220 рублей) и Казани (250 рублей). За 400 рублей также можно посмотреть «Щелкунчика» в Санкт-Петербурге, Омске и Екатеринбурге.

В Москве стоимость билетов на рождественский спектакль достигает 30 тыс. рублей. Помимо столицы, самые дорогостоящие представления будут проходить в Михайловском театре Санкт-Петербурга (до 24 тыс. рублей) и в Театре оперы и балета имени П.И. Чайковского в Перми (до 10 тыс. рублей).

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