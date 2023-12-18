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Названы наиболее интересные события, которые россияне посетили в 2023 году

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Названы самые интересные и забавные мероприятия, которые привлекли внимание россиян в уходящем году.

По данным «Яндекс Афиши», наиболее посещаемыми событиями 2023 года среди россиян стали рок- и хип-хоп-шоу, а также концерты классической музыки. В Московском международном доме музыки было проведено более 600 мероприятий. 

В то же время большой популярностью пользовались выставки. В столице в начале года первая покупка была совершена на выставку-путешествие «Балабанов». Вместе с тем порядка 1,6 тыс. человек посетили экспозицию «Король и Шут» в Центре современного искусства «Винзавод» не менее двух раз.

Жители некоторых регионов России предпочли побывать на юмористических программах: самое большое количество билетов было приобретено на стендапы.

Кроме того, в центре внимания россиян оказались шоу «Министерство магии» в усадьбе Салтыковых-Чертковых, спектакль пермского Театра-Театра «Карлик Нос», постановка Классического национального русского балета «Лебединое озеро», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ, а также кинокартина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».

Ранее Imperial Orchestra представил в Москве панк-сказку «Король и Шут».

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