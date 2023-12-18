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Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина»

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Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина», об этом сообщила пресс-служба.
Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина»
  • РИА Новости

«Спектакль «Приключения Фандорина» отменяется... Приносим свои извинения. Билеты можно сдать по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Изменение коснулось представлений, которые были намечены на 19 января, 29 февраля и 31 марта.

18 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).

Также сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина.

Это произошло после высказываний писателя. Он сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью атаки украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».

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