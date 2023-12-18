ТАСС: в Москве найден мёртвым танцор из клипов Little Big Дмитрий Красилов

Российский танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов, наиболее известный по съёмкам в музыкальных клипах группы Little Big, скончался в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах столицы.

Как рассказал собеседник агентства, тело 29-летнего шоумена обнаружили 18 декабря в квартире. По предварительным данным, причиной смерти Красилова стала сердечная недостаточность.

Красилов также снимался в кино и сериалах. В его фильмографии есть такие проекты, как «Мой папа не подарок», «Добро пожаловать в семью», а также «Дылды», «Скорая помощь — 2», «Заключение» и «ИП Пирогова».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.