RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: в Москве найден мёртвым танцор из клипов Little Big Дмитрий Красилов

ТАСС: звезда клипа Little Big Красилов умер из-за проблем с сердцем

Короткая ссылка
Российский танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов, наиболее известный по съёмкам в музыкальных клипах группы Little Big, скончался в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах столицы.
ТАСС: в Москве найден мёртвым танцор из клипов Little Big Дмитрий Красилов
  • РИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, тело 29-летнего шоумена обнаружили 18 декабря в квартире. По предварительным данным, причиной смерти Красилова стала сердечная недостаточность.

Красилов также снимался в кино и сериалах. В его фильмографии есть такие проекты, как «Мой папа не подарок», «Добро пожаловать в семью», а также «Дылды», «Скорая помощь — 2», «Заключение» и «ИП Пирогова».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить