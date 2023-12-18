ТАСС: в Москве найден мёртвым танцор из клипов Little Big Дмитрий Красилов
ТАСС: звезда клипа Little Big Красилов умер из-за проблем с сердцем
- РИА Новости
Как рассказал собеседник агентства, тело 29-летнего шоумена обнаружили 18 декабря в квартире. По предварительным данным, причиной смерти Красилова стала сердечная недостаточность.
Красилов также снимался в кино и сериалах. В его фильмографии есть такие проекты, как «Мой папа не подарок», «Добро пожаловать в семью», а также «Дылды», «Скорая помощь — 2», «Заключение» и «ИП Пирогова».
Ранее сообщалось, что в Оренбурге на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.