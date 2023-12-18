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Умерла народная артистка России Александра Жигалова

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В Оренбурге 18 декабря на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.
Умерла народная артистка России Александра Жигалова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на облдрамтеатр.

Актриса родилась в 1929 году. С 1960 года Жигалова была в труппе Оренбургского драматического театра имени Горького. В 1967 году стала заслуженной артисткой РСФСР.

Звание народной артистки России получила в 1998 году.

Последние несколько лет актриса не выходила на сцену.

Прощание с актрисой состоится 20 декабря в 12:00 мск в часовне больницы им. Пирогова.

Ранее сообщалось, что советский, грузинский и французский кинорежиссёр Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни.

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